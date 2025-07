Wenn Iron Maiden am Samstag, 26. Juli 2025, auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart spielen, bekommen die Besucherinnen und Besucher bereits vorab ein volles Brett Metal zu hören – geliefert von der schwedischen Band Avatar. Wer mit dem Namen nichts anfangen kann: Hier ein kurzer Überblick.

Herkunft: Göteborg, Schweden

Avatar wurde 2001 in Mölndal bei Göteborg gegründet – einer Gegend, aus der auch Bands wie „In Flames“ oder „The Haunted“ stammen. Der typische „Göteborg-Sound“, also melodischer Death Metal, war auch bei Avatar in den Anfangsjahren hörbar. Im Laufe der Zeit entwickelte sich ihr Stil weiter – weg von der Szene-Nische, hin zu einem eigenständigeren Sound mit Einflüssen aus Groove Metal, Industrial und Alternative.

Sound und Stil

Musikalisch arbeitet Avatar mit massiven Gitarrenriffs, düsteren Stimmungen und hohem Tempo, kombiniert mit klaren Refrains. Sänger Johannes Eckerström, seit 2002 dabei, ist stimmlich wandelbar – von Growls bis zu klarem Gesang – und prägt auch visuell das Erscheinungsbild der Band: Mit weißem Make-up und Bühnenoutfits erinnert er an eine Mischung aus Zirkusdirektor und Horrorclown. Das ist Teil des Konzepts – soll aber nicht ablenken: Die Musik steht im Zentrum.

Internationale Aufmerksamkeit bekam Avatar mit dem Album „Black Waltz“ (2012), auf dem Frontmann Johannes Eckerström erstmals sein inzwischen ikonisches Clown-Make-up trug. Der Durchbruch in den USA folgte mit „Hail the Apocalypse“ (2014) und „Feathers & Flesh“ (2016). Spätestens seit dem Album „Dance Devil Dance“ (2023) gehört Avatar zu den Metal-Acts, die regelmäßig in den US-Rockcharts landen.

Internationale Präsenz

Avatar ist regelmäßig auf Tour – in Europa ebenso wie in den USA. Dort hatte die Band in den letzten Jahren einige Radioerfolge, etwa mit der Single „The Dirt I’m Buried In“, die 2023 Platz 1 der US-Rockcharts erreichte.

Auch in Deutschland ist Avatar kein völliger Geheimtipp mehr. 2024 war die Band bereits in Stuttgart zu sehen – bei einem Clubkonzert im LKA Longhorn. 2026 steht eine größere Tour an („A Night to be torn apart“). Zwar ist Stuttgart diesmal nicht dabei, aber Avatar spielt in sechs anderen deutschen Städten, darunter beispielsweise Wiesbaden und München.

Was das für das Publikum heißt

Der Auftritt von Avatar soll um kurz vor 19 Uhr beginnen. Wer Iron Maiden mag, wird bei Avatar einiges wiedererkennen: epische Songstrukturen, eine gewisse theatralische Grandezza und eine Leidenschaft fürs Visuelle. Gleichzeitig bieten Avatar einen deutlich moderneren Zugang zum Metal – härter, düsterer, stilistisch offener.