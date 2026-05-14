AWRM Rems-Murr-Kreis Die braune Tonne wird jetzt öfter abgeholt
Mit steigenden Temperaturen leert die AWRM die Biotonnen im Rems-Murr-Kreis wieder jede Woche. Zudem gibt die Abfallwirtschaft Tipps gegen Gerüche, Maden und Fehlwürfe.
Mit steigenden Temperaturen leert die AWRM die Biotonnen im Rems-Murr-Kreis wieder jede Woche. Zudem gibt die Abfallwirtschaft Tipps gegen Gerüche, Maden und Fehlwürfe.
Besonders Gartenbesitzer dürften aufatmen: Wie gewohnt werden die Biotonnen ab Mitte Mai wieder wöchentlich geleert, das teilt die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) mit. Dieser Rhythmus gilt bis Ende Oktober – die genauen Termine findet man im jeweiligen Entsorgungskalender.