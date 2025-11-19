Axel Prahl im ARD-Krimi-Event Ein Star mit Bodenhaftung
Axel Prahl ist einer der wenigen deutschen Volksschauspieler. An diesem Samstag präsentiert er mit Jan Josef Liefers in der ARD das Live-Krimi-Event „Tödliches Spiel“.
Axel Prahl ist einer der wenigen deutschen Volksschauspieler. An diesem Samstag präsentiert er mit Jan Josef Liefers in der ARD das Live-Krimi-Event „Tödliches Spiel“.
Manchmal drängen sich Wortspiele förmlich auf: Axel Prahl ist alles andere als ein Riese, gehört hierzulande aber zu den Größten. Das hat einerseits viel mit seiner Rolle als brummeliger Hauptkommissar an der Seite von Jan Josef Liefers im 2002 gestarteten „Tatort“ aus Münster zu tun, andererseits aber auch mit einem Prädikat, das in seiner Branche nur Wenigen zuteil wird: Regisseur Andreas Dresen, der ihn einst für die Kamera entdeckt hat, adelte ihn als „Volksschauspieler“; eine Bezeichnung, die Prahl, wie er versichert, als große Ehre empfinde.