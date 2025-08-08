Beim nächtlichen Besuch in der Stuttgarter Altstadt zeigte sich Guns N’ Roses-Sänger Axl Rose nicht nur gut gelaunt, sondern auch mit einem T-Shirt, das überrascht: Darauf zu sehen ist Lisa von Blackpink – eine der größten K-Pop-Stars der Gegenwart.
08.08.2025 - 13:41 Uhr
Das Stuttgarter Nachtleben bekam in der Nacht auf Freitag prominenten Besuch: Axl Rose, Sänger der US-amerikanischen Hardrock-Band Guns N’ Roses, wurde in der Innenstadt gesichtet – unter anderem in der Uhu-Bar, beim Abendessen in der Weinstube Fröhlich sowie später in einem Nachtclub. Zahlreiche Fans entdeckten den 63-Jährigen vor Ort und berichteten von einem ausgesprochen freundlichen Auftritt des Weltstars.