Kurz vor zwei geplanten Auftritten in Stuttgart musste Sängerin Ayliva ihre Konzerte absagen. Fans fragen sich nun: Werden Tickets erstattet oder gibt es Ersatztermine?
16.10.2025 - 09:38 Uhr
Schlechte Nachrichten für Fans der Sängerin Ayliva: Die Konzerte am Donnerstag, 16. Oktober, und Freitag, 17. Oktober, in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle finden nicht statt. Die 27-Jährige teilte am Mittwochabend über ihre Social-Media-Kanäle mit, dass sie seit Tagen schwer krank sei. Trotz intensiver ärztlicher Betreuung habe sie sich nicht ausreichend erholen können. „Mein Körper ist am Ende“, schrieb sie in einem Statement.