Kurz vor zwei geplanten Auftritten in Stuttgart musste Sängerin Ayliva ihre Konzerte absagen. Fans fragen sich nun: Werden Tickets erstattet oder gibt es Ersatztermine?

Schlechte Nachrichten für Fans der Sängerin Ayliva: Die Konzerte am Donnerstag, 16. Oktober, und Freitag, 17. Oktober, in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle finden nicht statt. Die 27-Jährige teilte am Mittwochabend über ihre Social-Media-Kanäle mit, dass sie seit Tagen schwer krank sei. Trotz intensiver ärztlicher Betreuung habe sie sich nicht ausreichend erholen können. „Mein Körper ist am Ende“, schrieb sie in einem Statement.

Was passiert mit den Ayliva-Tickets? Wer bereits Eintrittskarten für eines der abgesagten Konzerte besitzt, muss sich keine Sorgen machen: Sollte es keine Ersatztermine geben oder diese nicht wahrgenommen werden können, wird laut Ayliva selbstverständlich eine Rückerstattung erfolgen.

Gleichzeitig betonte die Sängerin, dass sie und ihr Team alles daransetzen, Zusatzshows zu organisieren. Ob und wann diese stattfinden können, hängt jedoch sowohl von ihrem Gesundheitszustand als auch von der Koordinierung innerhalb der laufenden Tour ab. Sobald es Neuigkeiten dazu gibt, will sie ihre Fans sofort informieren.

Warum die Konzerte abgesagt wurden

Ayliva erklärte, dass sie seit mehreren Tagen stark erkrankt sei. Neben der Krankheit habe eine ausgeprägte Heiserkeit ihre Stimme so sehr belastet, dass sie nicht auftreten könne. Ihre Ärzte rieten ihr ausdrücklich davon ab, die Shows dennoch zu spielen, da dies eine langfristige Gefahr für ihre Stimme und damit ihre Karriere darstellen könnte.

„Es tut mir so leid und im Herzen weh, weil ich weiß, dass ihr euch darauf gefreut und lange gewartet habt“, schrieb sie an ihre Fans. Die Sängerin betonte, dass sie sofort wieder auf die Bühne zurückkehren werde, sobald ihr Zustand es zulässt.

Wie es mit der Tour weitergeht

Ob das dritte Konzert in Stuttgart am Sonntag, 19. Oktober, wie geplant stattfinden kann, ist derzeit noch offen. Die Tour soll anschließend mit drei Shows in Hannover und Dortmund fortgesetzt werden. Fans können sich auf den offiziellen Kanälen der Künstlerin sowie bei den Ticketanbietern über den aktuellen Stand informieren.

Fazit: Wer Tickets für eines der abgesagten Ayliva-Konzerte besitzt, muss sich keine Sorgen machen: Der Ticketpreis wird erstattet, falls Ersatztermine nicht wahrgenommen werden können oder nicht zustande kommen. Ob und wann neue Termine feststehen, hängt von der weiteren gesundheitlichen Entwicklung der Sängerin sowie von organisatorischen Faktoren ab.