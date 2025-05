Zwischen den Kulturen groß geworden, kennt Ayse Baloglu das Gefühl von Fremdheit. Heute bietet sie dafür psychologische Hilfe in der Psylounge in Kornwestheim an.

Frederik Herrmann 05.05.2025 - 16:06 Uhr

Süßlich, bitterer Duft liegt in der Luft, wenn Ayse Baloglu türkischen Kaffee aufgießt. „Wenn ich zurückdenke, wie alles begann, werde ich ganz sentimental“, sagt sie. Die Räume, in denen sie heute ihre Praxis betreibt, liegen direkt am Bahnhof in Kornwestheim. Im Bücherregal stehen afrikanische Märchen, über der Küchentheke hängt ein Nazar-Amulett, das in vielen arabischen Ländern verbreitete „blaue Auge“ soll böße Blicke abwenden, daneben chinesisches Inventar. Alles soll signalisieren: Egal woher du kommst und wer du bist: Du bist willkommen.