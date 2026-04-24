Bleibt Manuel Neuer noch ein Jahr beim FC Bayern? Laut einem «AZ»-Bericht ist seine Entscheidung gefallen. Die Münchner reagieren nun darauf.
24.04.2026 - 11:40 Uhr
München - Der FC Bayern hat einen Medienbericht über eine Vertragsverlängerung von Torhüter Manuel Neuer dementiert. Die Münchner "Abendzeitung" meldete, dass der 40-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um eine weitere Saison ausdehne und seine Karriere nicht beende. Das Blatt schrieb, dass zwischen dem Fußball-Rekordmeister und Neuer "alles ausgehandelt" sei und es nur noch um die offizielle Verkündung ginge.