Ousmane Cissé hat an der Elfenbeinküste Germanistik studiert und macht jetzt eine Ausbildung zum Erzieher in Ludwigsburg. Schöne Momente und große Herausforderungen gehen Hand in Hand.
21.12.2025 - 05:00 Uhr
Wenn Ousmane Cissé von seiner Ausbildung erzählt, erntet er manchmal ein Stirnrunzeln, im Fußballverein ist er damit stets für einen Schmunzler gut. Er gehört zu dem sehr kleinen Kreis an Männern, die Erzieher werden möchten. Im Kindergarten des Kinder- und Familienzentrums in Ludwigsburg-Neckarweihingen kümmert sich der 30-Jährige zusammen mit seinen vornehmlich weiblichen Kolleginnen um den Ludwigsburger Nachwuchs.