Die Fildern sind ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit vielen Möglichkeiten der Berufsausbildung. In einer Serie stellen wir Azubis vor, die nun übernommen werden. Hier: Juliana Bednar von der Flughafenfeuerwehr.

Armin Friedl 21.08.2024 - 15:05 Uhr

Wenn die Feuerwehr kommt, kommt Hilfe: Es sind sehr prägende Bilder, wenn die großen roten Fahrzeuge mit viel Lärm und Blaulicht zu ihren Einsatzorten eilen. Und dann sind die Feuerwehrleute jene, die am nächsten am Gefahrenort sein müssen, um zu helfen, um Brände unter Kontrolle zu bringen. Das hat schon seine Faszination. Doch wer das zu seinem Beruf machen will, muss auch eine große Portion Eigenverantwortung mitbringen, denn Leichtsinn oder übertriebener Wagemut sind genau das, was in solchen Situationen am wenigsten benötigt wird. Am besten ist es, schon möglichst früh ranzugehen, wie Juliana Bednar, die seit ihrem zehnten Lebensjahr in der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Wolfschlugen war. Und da sie nah am Flughafen lebt, stand bei ihr früh der Berufswunsch Flughafenfeuerwehr fest.