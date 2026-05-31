Azubis im Kreis Böblingen Wirtschaftsflaute und kein Bock auf Ausbildung
Erneut verzeichnet die IHK im Kreis Böblingen einen Rückgang bei den neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen. Der Sinkflug hängt auch mit mangelnder Qualifikation zusammen.
Erneut verzeichnet die IHK im Kreis Böblingen einen Rückgang bei den neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen. Der Sinkflug hängt auch mit mangelnder Qualifikation zusammen.
Die Wirtschaft lahmt, und so auch der Ausbildungsmarkt im Kreis Böblingen. Das zweite Jahr in Folge ist ein Rückgang bei den neu eingetragenen Ausbildungsverhältnissen zu verzeichnen. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 registrierte die IHK in Böblingen 1095 Ausbildungsverträge. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber 2024 um 4,5 Prozent. Das steckt hinter dieser Entwicklung.