B-14-Ausbau Stromschlag-Unfall verlängert Vollsperrung auf Murrtal-Viadukt
28.05.2026 - 17:39 Uhr
Der schwere Arbeitsunfall auf der B-14-Baustelle bei Backnang wird die Vollsperrung des Murrtalviadukts für den Verkehr verlängern. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. „Unsere Gedanken sind bei den verletzten Mitarbeitern der Baufirma“, heißt es in einem Statement der für den Ausbau der täglich von zigtausend Autos und Lastwagen befahrenen Route zuständigen Behörde.