B-14-Ausbau: Stromschlag-Unfall verlängert Vollsperrung auf Murrtal-Viadukt

Der schwere Arbeitsunfall auf der B-14-Baustelle bei Backnang wird die Vollsperrung des Murrtalviadukts für den Verkehr verlängern. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. „Unsere Gedanken sind bei den verletzten Mitarbeitern der Baufirma“, heißt es in einem Statement der für den Ausbau der täglich von zigtausend Autos und Lastwagen befahrenen Route zuständigen Behörde.

Ausdrücklich erwähnt wird in der Mitteilung, dass die Rettungskräfte schnell vor Ort waren um die verletzten Arbeiter der Firma Max Bögl unverzüglich medizinisch zu versorgen. Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 58-Jährigen und einen drei Jahre jüngeren Kollegen. Sie waren am Mittwoch von Rettungshelikoptern mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser geflogen worden.

Beim Unfall kam ein Mobilkran zu nahe an eine Stromleitung

Unterdessen versucht die Polizei die Frage zu klären, wer die Schuld für den Stromschlag durch einen Lichtbogen trägt. Nach ersten Erkenntnissen war ein Mobilkran mit seinem Ausleger beim Abladen tonnenschwerer Brückenteile zu nah an eine elektrische Oberleitung kommen. Obwohl offenbar keine Berührung stattfand, gab es durch die kurze Distanz einen Lichtbogen.

Die auf dem Boden neben dem Kran stehenden Bauarbeiter erlitten bei dem Unglück einen Stromschlag. Neben Polizei und Rettungsdiensten war auch die Feuerwehr Backnang zum Unglücksort ausgerückt. Sie war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, darunter eine Drehleiter mit Korb. „Zuerst erreichte uns die Meldung, dass der Kran umgestürzt sei“, sagte Kommandant Marcel Schäfer am Mittwoch.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Gutachten eines Sachverständigen angefordert, um die genaue Ursache des Unglücks zu finden. Ergebnisse dieser Unfallanalyse stehen bisher noch aus. Klar ist inzwischen allerdings, dass der schwerwiegende Vorfall den geplanten Bauablauf beeinträchtigen wird.

„Die Arbeiten vor Ort wurden gestern eingestellt und konnten am Donnerstagmittag wieder aufgenommen werden. Dadurch verlängert sich die Sperrung der B 14 um einen weiteren Tag. Sie kann voraussichtlich erst in der Nacht von Freitag auf Samstag wieder aufgehoben werden“, heißt es aus dem Regierungspräsidium.

Durch den Unfall bleibt die B14 auch am Freitag gesperrt

Gleichzeitig teilt die Behörde mit, dass die Verkehrsbeschränkungen an der Anschlussstelle Backnang-Mitte wie ursprünglich geplant in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgehoben werden. Konkret handelt es sich um die Rampe in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall, die Einschränkungen auf der Erbstetter Straße und die Aussichtsplattform

Eine Verschiebung gibt es durch den Unfall außerdem bei der Sperrung der Aspacher Straße. In Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit den Baufirmen ist davon auszugehen, dass die vorgesehenen Arbeiten wie geplant in den Pfingstferien abgeschlossen werden können. Die Sperrung wird am Montag, 1. Juni, eingerichtet und bleibt voraussichtlich wie geplant bis Sonntag, 7. Juni, bestehen.