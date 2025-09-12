Schnell erfahren, was gerade in der Staatsgalerie, im Staatstheater oder in der Landesbibliothek passiert? Eine neue Medienwand an der B 14 macht es möglich. Taugt sie etwas?
12.09.2025 - 13:32 Uhr
Für Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, ist es ein „weiterer Schritt zur besseren Sichtbarmachung unserer hochkarätigen Kultureinrichtungen in der Stadtmitte Stuttgarts“. „Aus dem Akademiegarten kommend“, ergänzt Braun fast schwärmerisch, „geht man auf dieses Panorama zu und wird mit Filmsequenzen und QR-Codes zum aktuellen Programm des jeweiligen Hauses empfangen“.