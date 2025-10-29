Nächster Schritt im Großprojekt B 27-Sanierung: Ab Montag ändert sich die Verkehrsführung in Bietigheim. Wann der neue Bauabschnitt fertig sein soll und worauf Fußgänger achten müssen.

Im Zuge der B 27-Sanierung in Bietigheim steht erneut eine Änderung der Verkehrsführung an. Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, sollen am Samstag, 1. November, die Arbeiten auf der B 27 im Bauabschnitt 3 zwischen dem DB-Parkhaus und der Bahnhofskreuzung stadteinwärts fertiggestellt werden. Das hat Folgen für Autofahrer und Fußgänger.

Von Samstag bis Montagmorgen, 3. November, 5 Uhr, erfolgt die Umlegung des Verkehrs auf die neuen Fahrspuren. Ab Montag soll dann mit der Sanierung der stadtauswärtigen Fahrspuren und dem Umbau des Einmündungsbereichs beim DB-Parkhaus begonnen werden. Zudem laufen die Arbeiten zum Aufbau der neuen Stützmauer an der Firma Valeo weiter.

Fußgänger und Radfahrer müssen neue Wege nutzen

Ab dann ist die Nutzung des südlichen Ein-, beziehungsweise Ausgangs der Bahnhofsunterführung zu den Gleisen für Fußgänger und Radfahrer nicht mehr möglich, teilt das RP mit. Die Nutzung des Parkhauses sei dann ebenfalls nicht möglich. Die Bahnhofsunterführung kann dann nur noch von und aus Richtung des Bahnhofsvorplatzes zum Erreichen der Bahnsteige genutzt werden.

Seit Frühjahr wird die B 27 durch Bietigheim saniert. Foto: Werner Kuhnle

Die Firma Valeo, das Gewerbegebiet Laiern und das Wohngebiet Buch sind dann nur noch über die vom Bahnhofsvorplatz aus östlich gelegene Unterführung unter der Bahn und der B 27 erreichbar. Genutzt werden könne der neu hergestellte Gehweg östlich entlang der B 27 Richtung Gröninger Weg.

Neue Bauphase geht bis Dezember

Die dann neu startende Bauphase inklusive der Errichtung einer neuen Stützwand entlang des Valeo-Geländes soll Mitte Dezember beendet sein. In den anderen Bereichen der B 27 zwischen der Bahnhofskreuzung und der Geisinger Straße ändere sich an der bisherigen Verkehrsführung, den Sperrungen und den lokalen Umleitungen nichts.

Von der Unterführung unter der B 27 bis zur Industriestraße wird im gesamten Bereich der B 27 auf der westlichen Seite ein neuer Geh- und Radweg angelegt. Daher ist der Bereich komplett auch für den Fuß- und Radverkehr gesperrt.