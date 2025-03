Die Großbaustelle an der B 27 in Bietigheim-Bissingen beginnt am 5. Mai. Die Vorboten bringen Autofahrern aber schon im März Ungemach.

Eine Ruhe vor dem großen Sturm wird es an der B 27 in Bietigheim-Bissingen im März nicht geben. Bereits in diesem Monat beginnen die Stadtwerke mit Vorarbeiten. Autofahrer müssen an der Bundesstraße mit Staus im Bereich zwischen dem Gröninger Weg und dem Neubau der Bietigheimer Wohnbau rechnen.

Kreuzung wird vom 24. März an gesperrt

Die Große Kreisstadt wird vom 5. Mai an unter den Arbeiten an der B 27 ächzen. Darüber hatte das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart schon frühzeitig informiert. Die Verkehrslage in Bietigheim-Bissingen verschlechtert sich monatelang, weil das RP gleichzeitig auch die Landesstraße nach Sachsenheim wegen Straßenbauarbeiten monatelang sperrt.

Lesen Sie auch

Um das mutmaßliche Verkehrschaos nicht zu vergrößern, ziehen die Stadtwerke die Leitungsarbeiten an der B 27 vor. So sanieren beauftragte Firmen die Versorgungsleitungen, Abwasserrohre und -schächte. Das geschieht im Einmündungsbereich der Industriestraße an der Kreuzung zur Asperger Straße sowie gegenüber, neben der Stuttgarter Straße bis zum Neubau der Bietigheimer Wohnbau, der auch „Green Building“ genannt wird.

Die aktuelle Planung sieht vor, die Arbeiten Mitte März zu starten und rechtzeitig bis Mai abzuschließen. In den Bauabschnitten auf Höhe der Industriestraße wird begonnen. Dort ist stadteinwärts in der Zeit von 9 bis 15 Uhr die rechte Fahrbahn eingeschränkt. Die Bauarbeiten an der Kreuzung der Industriestraße starten am Montag, 24. März. Dann ist laut Pressemitteilung der Stadtwerke diese Einfahrt wie auch der Kreuzungsbereich gesperrt. Die Umleitungen und Fußgänger Lenkung werden ausgeschildert.

Gemeinderat gibt grünes Licht für Bauarbeiten

Grünes Licht für die gesamte Arbeiten an der B 27 gab am Dienstag der Bietigheimer Gemeinderat. Die Gesamtkosten beziffert das RP auf 7,67 Millionen Euro. Der Anteil der Stadt liege bei 2,46 Millionen Euro abzüglich einer etwa 50-prozentigen Förderung, heißt es in dem Beschluss für die wichtigste Verkehrsader der Stadt.

Die Stadt wird die Bevölkerung noch einmal am Donnerstag, 3. April, um 18 Uhr in einer Bürgerversammlung im Kronenzentrum ausführlich über das Gesamtpaket informieren.