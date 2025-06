Mann löst mit knapp 2,8 Promille Streit aus und landet in Gewahrsam

Ein stark alkoholisierter 42-Jähriger hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz an der B 27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) ausgelöst. Er kam anschließend in Gewahrsam.

Rouven Spindler 02.06.2025 - 13:38 Uhr

Streitigkeiten unter Lkw-Fahrern haben zu einem Polizeieinsatz auf einem Rastplatz an der B 27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) geführt. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen am Sonntag gegen 18.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem mehrere Personen in einen verbalen Streit geraten waren.