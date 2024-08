Wegen eines schweren Unfalls sind die Auf- und Abfahrt Winterbach der B 29 derzeit gesperrt. Zwei Menschen erlitten schwere Verletzungen.

Annette Clauß 08.08.2024 - 09:47 Uhr

An der Anschlussstelle Winterbach (Rems-Murr-Kreis) der B 29 hat sich am Donnerstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Seit etwa 7.40 Uhr sind die Auf- und die Abfahrt zur Bundesstraße in Richtung Aalen dort deshalb gesperrt. Die Polizei kann derzeit nicht sagen, wie lange die Sperrung dauern wird. Der Durchgangsverkehr auf der B 29 ist von den Behinderungen nicht betroffen, teilt die Polizei mit.