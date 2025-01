Von Montag an müssen Verkehrsteilnehmer auf der B 29 mit Verzögerungen rechnen. Zwischen Urbach und Lorch laufen bis Ende April Sanierungsarbeiten, zum Beispiel an der Wieslauftalbrücke.

Annette Clauß 31.01.2025 - 11:00 Uhr

Von kommenden Montag, 3. Februar, an will das Regierungspräsidium Stuttgart den zweiten Abschnitt der im April vergangenen Jahres begonnenen Sanierung der B 29 in Angriff nehmen. Betroffen ist der Bereich zwischen Urbach (Rems-Murr-Kreis) und Lorch (Ostalbkreis), auf dem laut der Behörde „umfassende Sanierungsarbeiten“ geplant sind.