An der Auffahrt von der B 328 auf die B 14 bei Backnang-West haben am 12. November die Straßenbauarbeiten begonnen. Die Abbiegespur wird verbreitert, die Verkehrsführung ändert sich.

Verkehrsteilnehmer aufgepasst: An der Anschlussstelle Backnang-West (Rems-Murr-Kreis) haben am Mittwochmorgen, 12. November, weitere Straßenbauarbeiten begonnen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart wird der bestehende Abbiegestreifen der B 328 zur Auffahrt auf die B 14 zunächst zurückgebaut und anschließend auf die geplante Endbreite ausgebaut.

Die Arbeiten sind Teil des Neubaus der B 14 und notwendig, um den neuen Abbiegestreifen in Fahrtrichtung Stuttgart herzustellen. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse sowie aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit muss die Verkehrsführung während der Bauphase geändert werden, teilt das RP mit. Der Abbiegestreifen zur B 14 wird dafür vorübergehend verkürzt. Wie lange die Arbeiten andauern, ist noch unklar.

Nach Abschluss der aktuellen Bauphase soll der weitere Ausbau der Anschlussstelle Backnang-West folgen.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen in Baden-Württemberg finden sich auf der Website der Straßenverkehrszentrale unter www.verkehrsinfo-bw.de oder in der kostenlosen App „VerkehrsInfo BW“.