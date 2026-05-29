Am Donnerstag ist ein 16-jähriger Zweiradfahrer auf der Bundesstraße bei Sindelfingen gestürzt. Ein am Unfall beteiligter Lkw-Fahrer machte sich einfach aus dem Staub.

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der Bundesstraße 464 von einem Lastwagen von der Straße abgedrängt worden und gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war der 16-Jährige gegen 7.50 Uhr auf dem Einfädelungsstreifen der B 464 von Maichingen kommend in Richtung Renningen gefahren. Auf dem rechten Fahrstreifen näherte sich ein Lastwagen, der zunächst die Geschwindigkeit gedrosselt und anschließend, für den 16-Jährigen unerwartet, wieder beschleunigt haben soll.

 

Dadurch war es dem Motorradlenker nicht möglich, auf die Bundesstraße aufzufahren und er wurde über den Einfädelungsstreifen hinaus abgedrängt. Dort kollidierte der Jugendliche mit einer betonierten Fahrbahnbegrenzung, während der Lastwagenfahrer seine Fahrt unerkannt fortsetzte.

Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. An seinem Kraftrad entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0 70 31 / 967-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.