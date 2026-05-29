Am Donnerstag ist ein 16-jähriger Zweiradfahrer auf der Bundesstraße bei Sindelfingen gestürzt. Ein am Unfall beteiligter Lkw-Fahrer machte sich einfach aus dem Staub.

Wolfgang Berger 29.05.2026 - 10:34 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der Bundesstraße 464 von einem Lastwagen von der Straße abgedrängt worden und gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war der 16-Jährige gegen 7.50 Uhr auf dem Einfädelungsstreifen der B 464 von Maichingen kommend in Richtung Renningen gefahren. Auf dem rechten Fahrstreifen näherte sich ein Lastwagen, der zunächst die Geschwindigkeit gedrosselt und anschließend, für den 16-Jährigen unerwartet, wieder beschleunigt haben soll.