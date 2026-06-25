Die Polizei fahndet nach einem Motorradfahrer, der in Esslingen durch seine riskante Fahrweise auffiel.

Ein Motorradfahrer hat am Mittwochnachmittag in der Esslinger Innenstadt mehrere Autofahrer gefährdet und flüchtete vor einer Polizeikontrolle. Der Mann fiel nach Angaben der Polizei zuerst gegen 16.45 Uhr einem Verkehrsteilnehmer auf der B 10 auf, weil er ohne Helm und ohne Kennzeichen an seinem Motorrad unterwegs war. Auf der Kiesstraße kam ihm schließlich eine Polizeistreife entgegen.

An der Kreuzung Grabbrunnen-/Ebershaldenstraße bemerkte der Biker das Polizeiauto und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Augustinerstraße davon. Trotz Anhaltesignalen setzte er seine Fahrt über die Berliner Straße, Martinstraße und Kollwitzstraße fort. Anschließend bog er in die Fleischmannstraße ab und fuhr über die Schlachthausstraße sowie die Mettinger Straße in Richtung Stuttgart weiter, heißt es in dem Bericht weiter.

Wer kennt den Fahrer des gelb-schwarzen Motorrads?

Der Polizei zufolge gefährdete der Motorradfahrer bei seiner waghalsigen Fahrt mehrere Autofahrer. Er konnte aber nicht geschnappt werden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Fahrer war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte einen gebräunten Hautton sowie lockige oder wellige Haare. Er trug ein weißes T-Shirt, eine graue lange Hose, weiße Sportschuhe und einen Rucksack. Sein Motorrad hatte eine schwarz-gelbe Verkleidung.

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 auch nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden.