Die Polizei fahndet nach einem Motorradfahrer, der in Esslingen durch seine riskante Fahrweise auffiel.
25.06.2026 - 16:06 Uhr
Ein Motorradfahrer hat am Mittwochnachmittag in der Esslinger Innenstadt mehrere Autofahrer gefährdet und flüchtete vor einer Polizeikontrolle. Der Mann fiel nach Angaben der Polizei zuerst gegen 16.45 Uhr einem Verkehrsteilnehmer auf der B 10 auf, weil er ohne Helm und ohne Kennzeichen an seinem Motorrad unterwegs war. Auf der Kiesstraße kam ihm schließlich eine Polizeistreife entgegen.