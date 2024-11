Auf der B 10 bei Korntal-Münchingen wechselt ein Sprinter-Fahrer die Spur. Dabei übersieht er einen Wagen neben sich, die Fahrzeuge berühren sich. Doch der Fahrer des geschädigten Autos setzt seine Fahrt fort.

Elisa Wedekind 10.11.2024 - 11:40 Uhr

Die Polizei sucht den noch unbekannten Fahrer eines grauen Autos, der am Freitagabend in einen Unfall verwickelt war. Sein Fahrzeug muss laut Polizei dabei beschädigt worden sein. Gegen 19.10 Uhr war ein 25-jähriger Sprinter-Fahrer auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Korntal-Münchingen wechselte er von der rechten auf die linke Spur und übersah dabei das graue Auto. Die beiden Fahrzeuge berührten sich, der Fahrer des grauen Wagens fuhr jedoch weiter.