Auf der B10 bei Korntal-Münchingen kommt es am Sonntag zu einem Unfall zwischen drei Autos. Zwei Fahrerinnen werden leicht verletzt, die B10 muss kurzzeitig gesperrt werden.

Bei einem Auffahrunfall auf der B10 bei Korntal-Münchingen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, sind am Sonntagnachmittag zwei Fahrerinnen leicht verletzt worden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Wie ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war eine 73-Jährige in ihrem Renault Twingo kurz vor 14.30 Uhr auf der B10 aus Richtung Schwieberdingen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen ins Heck eines Toyota Yaris krachte, bei dem eine 36-Jährige am Steuer saß.

Strecke war gegen 15.30 Uhr wieder frei

Als der Toyota dadurch nach rechts abgewiesen wurde und in den Grünstreifen geriet, versuchte die 36-Jährige gegenzulenken, kam dabei wieder auf die Straße und kollidierte mit dem Cupra eines 34-Jährigen, der vor dem Toyota unterwegs war. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden.

Während der Bergung musste die Fahrbahn in Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 15.30 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.