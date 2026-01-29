Die B10 musste am Mittwoch nach einem Unfall bei Vaihingen an der Enz gesperrt werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem Fahrer, der trotz Gegenverkehr überholen wollte.

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend durch ein riskantes Überholmanöver auf der B10 bei Vaihingen an der Enz einen Unfall verursacht, bei dem es zwei Verletzte gegeben hat. Zudem musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Nun ist die Polizei auf der Suche nach dem Fahrer sowie nach weiteren möglichen Zeugen.

Ausweichmanöver endet im Gegenverkehr Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-Jähriger gegen 17.50 Uhr auf der B10 in Richtung Pforzheim unterwegs, als ihm auf Höhe des geplanten Gewerbegebiets „Wolfsberg IV“ mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr entgegenkamen. Eines von diesen, mutmaßlich ein weißer Tesla mit Karlsruher KA-Kennzeichen, soll plötzlich zum Überholen angesetzt haben.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, versuchte der 23-Jährige, dem Tesla auszuweichen, wobei er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und schließlich selbst in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er mit dem Peugeot eines 57-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge abgewiesen und kamen zum Teil neben der Fahrbahn zum Stehen.

Umleitungen wurden eingerichtet

Der 23-Jährige wie auch der 57-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt. Der Tesla setzte unterdessen unerlaubt die Fahrt in Richtung Stuttgart fort. Die B10 musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, es wurden örtliche Umleitungen über die Stuttgarter und Auricher Straße eingerichtet.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und -hergang geben können. Diese mögen sich unter Telefon 07 11 / 6 86 90 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de melden.