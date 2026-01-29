Die B10 musste am Mittwoch nach einem Unfall bei Vaihingen an der Enz gesperrt werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem Fahrer, der trotz Gegenverkehr überholen wollte.
29.01.2026 - 11:49 Uhr
Ein Unbekannter hat am Mittwochabend durch ein riskantes Überholmanöver auf der B10 bei Vaihingen an der Enz einen Unfall verursacht, bei dem es zwei Verletzte gegeben hat. Zudem musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Nun ist die Polizei auf der Suche nach dem Fahrer sowie nach weiteren möglichen Zeugen.