Ein 48-jähriger Autofahrer wird nach einer Geschwindigkeitsmessung auf der B10 bei Wernau kontrolliert, da er zu schnell unterwegs war – aber der Mann leistet Widerstand.

Frederic Feicht 17.04.2026 - 13:39 Uhr

Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag auf der B10 im Bereich des Plochinger Dreiecks deutlich zu schnell unterwegs gewesen und hat bei der anschließenden Polizeikontrolle Widerstand geleistet. Der Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Ford Transit bei erlaubten 80 Kilometern pro Stunde mit rund 108 Kilometern pro Stunde gemessen worden, wie die Polizei mitteilte.