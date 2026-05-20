B14 bei Backnang Vollsperrung der B14 steht kurz bevor
Wegen Brückenarbeiten wird die Bundesstraße 14 bei Backnang Ende Mai voll gesperrt. Die Stadt erwartet deutliche Zusatzbelastungen.
Wegen Brückenarbeiten wird die Bundesstraße 14 bei Backnang Ende Mai voll gesperrt. Die Stadt erwartet deutliche Zusatzbelastungen.
Die B 14 wird im Zuge des Neubaus zwischen Nellmersbach und Backnang-West (Rems-Murr-Kreis) vom 26. bis zum 28. Mai voll gesperrt. Grund ist der Einhub von Brückensegmenten für eine Stahlbaubrücke, wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt. Umleitungen werden eingerichtet.