Drei Verletzte nach Auffahrunfall im Kappelbergtunnel – darunter ein Kind

Stau im Kappelbergtunnel, dann kracht es: Ein 23-Jähriger fährt auf den VW einer 45-Jährigen auf. Drei Menschen, darunter ein Kind, werden verletzt.

Frank Rodenhausen 03.03.2026 - 10:11 Uhr

Montag, 15.15 Uhr, es ist einiges los auf der B14. Im Kappelbergtunnel bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) staut sich der Verkehr, Bremslichter leuchten im Halbdunkel auf. Ein 23-jähriger Fahrer eines Ford übersieht den Moment und fährt auf den VW einer 45-Jährigen auf. Drei Menschen werden verletzt, darunter ein siebenjähriges Kind.