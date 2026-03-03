Stau im Kappelbergtunnel, dann kracht es: Ein 23-Jähriger fährt auf den VW einer 45-Jährigen auf. Drei Menschen, darunter ein Kind, werden verletzt.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Montag, 15.15 Uhr, es ist einiges los auf der B14. Im Kappelbergtunnel bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) staut sich der Verkehr, Bremslichter leuchten im Halbdunkel auf. Ein 23-jähriger Fahrer eines Ford übersieht den Moment und fährt auf den VW einer 45-Jährigen auf. Drei Menschen werden verletzt, darunter ein siebenjähriges Kind.

 

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, musste die VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Der junge Mann hinter ihr reagierte zu spät. Der Zusammenstoß folgte abrupt, mitten im Tunnel, wo Ausweichen kaum möglich ist.

Beide Fahrer sowie das Kind im VW erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie noch an der Unfallstelle. Über die Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.