Mit ihren Küken im Schlepptau verirrt sich eine Entenmutter im dichten Feierabendverkehr. Ein Rettungswagen sieht die kleine Familie – dann rücken professionelle Helfer aus.

red/dpa/lsw 24.04.2026 - 20:07 Uhr

Ausgerechnet im dichten Stuttgarter Berufsverkehr war am Nachmittag eine Entenmutter mit ihren fünf Küken auf Abwegen unterwegs. Wie die Feuerwehr mitteilte, entdeckte ein Rettungswagen zufällig die gefiederte Familie im Schwanenplatztunnel auf der Bundesstraße 14. Die Helfer sicherten die Einsatzstelle mit Blaulicht ab, bis die Feuerwehr mit spezieller Ausrüstung für Tierrettungen anrückte.