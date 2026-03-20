Eine verschmutzte Fahrbahn auf der B14 zwischen Schwaikheim und Korb sorgt für einen Polizeieinsatz. Dann wird die Polizei selbst Opfer eines Auffahrunfalls.

Frank Rodenhausen 20.03.2026 - 09:15 Uhr

Blaulicht, Warnsignale, abgesperrte Spur – eigentlich ist die Lage eindeutig. Und doch kommt es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der B14 zwischen Korb und Schwaikheim zu einem Auffahrunfall. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, sicherte eine Streifenwagenbesatzung dort die rechte Fahrspur wegen einer starken Verschmutzung durch Erde.