Eine verschmutzte Fahrbahn auf der B14 zwischen Schwaikheim und Korb sorgt für einen Polizeieinsatz. Dann wird die Polizei selbst Opfer eines Auffahrunfalls.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Blaulicht, Warnsignale, abgesperrte Spur – eigentlich ist die Lage eindeutig. Und doch kommt es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der B14 zwischen Korb und Schwaikheim zu einem Auffahrunfall. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, sicherte eine Streifenwagenbesatzung dort die rechte Fahrspur wegen einer starken Verschmutzung durch Erde.

 

Unachtsamkeit führt zu Unfall auf der B14 bei Korb

Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai erkannte die Situation offenbar zu spät. Ihr Wagen fuhr auf den stehenden Streifenwagen auf. Ein Moment der Unachtsamkeit – mit spürbaren Folgen.

Der Aufprall beschädigte beide Fahrzeuge. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Streifenwagen hingegen blieb einsatzfähig. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 12.000 Euro geschätzt.