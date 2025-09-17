Nahe der Autobahnmeisterei in Ludwigsburg hat es am Dienstagvormittag einen Auffahrunfall gegeben. Eine Person wurde leicht verletzt, die Strecke war zeitweise gesperrt.
16.09.2025 - 14:57 Uhr
Die B27 musste am Dienstagmorgen nach einem Unfall auf Höhe von Schloss Monrepos kurzzeitig gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 79-jähriger Opel-Fahrer gegen 10 Uhr an einer roten Ampel an einem Fußgängerüberweg angehalten. Ein von hinten heranfahrender 59 Jahre alter Mercedes-Lenker übersah dies und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen gegen die Ampelanlage geschoben.