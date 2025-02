Am Donnerstag stoßen auf der B27 zwischen Stetten und Filderstadt-Plattenhardt zwei Autos zusammen und hinterlassen ein regelrechtes Trümmerfeld. Bis in den Abend kommt es deswegen zu Verkehrsbehinderungen.

Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Unfall auf der B27 ereignet. Wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage mitteilte, kollidierten gegen 16.30 Uhr zwei Fahrzeuge zwischen Stetten und Filderstadt-Plattenhardt – und hinterließen ein regelrechtes Trümmerfeld.

Die Reinigung der Fahrbahn dauerte bis in den Abend an. Deswegen kam es stundenlang zu Verkehrsbehinderungen. Der Streckenabschnitt war in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Die Polizei hatte eine örtliche Umleitung eingerichtet. Bei dem Unfall wurde erste Informationen der Polizei zufolge eine Frau leicht verletzt.