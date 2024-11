B27 in Bietigheim-Bissingen

Ein Motorradfahrer fährt auf der B27 in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) auf einen Mercedes auf. Der Motorradfahrer stürzt, steht aber wieder auf und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gülay Alparslan 13.11.2024 - 12:17 Uhr

Ein Motorradfahrer soll am Dienstag auf der B27 in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) eine Unfallflucht begangen haben. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen.