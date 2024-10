Mercedes gerät in Brand – B27 zeitweise nur einspurig befahrbar

B27 in Richtung Stuttgart

Am Montagmorgen gerät ein Mercedes auf der B27 in Richtung Stuttgart bei Tübingen in Brand. Der Streckenabschnitt ist kurzzeitig zum Teil gesperrt.

Nina Scheffel 21.10.2024 - 17:40 Uhr

Wegen eines Fahrzeugbrands auf der B27 in Richtung Stuttgart musste der Verkehr am Montagvormittag einspurig an der Brandstelle umgeleitet werden.