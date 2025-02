Am Donnerstag stoßen auf der B27 bei Leinfelden-Echterdingen zwei Fahrzeuge zusammen und hinterlassen ein regelrechtes Trümmerfeld. Bis in den Abend kommt es deswegen zu Verkehrsbehinderungen.

Zu einer mehrstündigen Vollsperrung und erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B27 kurz nach der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Süd (Landkreis Esslingen) ereignet hat. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mitteilte, war ein 64-jähriger Lkw-Fahrer gegen 16.25 Uhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er von einer 52-jährigen Frau mit ihrem VW auf dem linken Fahrstreifen überholt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es während des Überholvorgangs zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der VW kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab und prallte mehrfach gegen die Leitplanke, bevor er quer über beide Fahrstreifen zum Stehen kam. Während der Lkw-Fahrer laut Polizei unverletzt blieb, erlitt die VW-Fahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Stuttgart stundenlang gesperrt

Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 4.000 Euro entstand, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Schäden an der Sattelzugmaschine und dem Auflieger schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro. Bei dem Unfall wurden mehrere Leitplankenteile sowie die Fahrbahndecke beschädigt, der Schaden wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten im Einsatz.

Die Reinigung der Fahrbahn dauerte bis 22 Uhr. Während dieser Zeit war der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt, es kam zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hatte eine örtliche Umleitung eingerichtet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und noch nicht befragt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/399 242 0 zu melden.