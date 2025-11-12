Zeugen berichten von riskanten Überholmanövern – am Ende liegt ein Auto auf dem Dach, ein junger Fahrer stirbt. Was die Polizei jetzt ermittelt.
12.11.2025 - 11:16 Uhr
Bei einem mutmaßlichen Autorennen auf der B28 bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) ist ein 19-jähriger Opel-Fahrer am Dienstagnachmittag tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, soll er sich vermutlich mit einem anderen 19-Jährigen, der in einem VW Golf fuhr, ein Rennen geliefert haben. Zeugen berichteten von Überholmanövern auf einer Strecke mit Überholverbot. Der 19 Jahre alte Fahrer war demnach gegen 17.45 Uhr auf der B28 zwischen Blaustein in Richtung Blaubeuren mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer langen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.