Auf der B29 bei Beutelsbach steht ein Lkw scheinbar mit Panne. Doch dann wird es seltsam – und die Polizei staunt nicht schlecht.

Bundesstraße 29, Ausfahrt Weinstadt-Beutelsbach, Freitag gegen 10 Uhr: Was zunächst wie ein klassischer Pannenfall aussieht, entpuppt sich als gefährlicher Verstoß gegen die Verkehrsregeln. Ein Lastwagen steht verlassen auf dem Standstreifen der Ausfahrt. Die Polizei wird gerufen, die kümmert sich um die Absicherung des Fahrzeugs. Doch die vermeintliche Panne stellt sich als dreister Einkaufsbummel heraus.

Rund 20 Minuten lang sichert die alarmierte Streife das verlassene Fahrzeug ab – Motor aus, Warnblinker an, Fahrer? Fehlanzeige. Als die Beamten sich schon auf ein Abschleppmanöver einstellen, taucht der 51-jährige Fahrer plötzlich wieder auf. Nicht mit Schraubenschlüssel oder Kanister in der Hand, sondern mit vollen Einkaufstüten.

Spontaner Einkauf statt Panne: Lkw-Fahrer sorgt für Aufregung

Der Mann räumt ein: Der Lkw sei nicht liegen geblieben. Vielmehr habe er spontan beschlossen, beim nahegelegenen Discounter seinen Wochenendeinkauf zu erledigen. Dass sein tonnenschweres Gefährt dabei verkehrsgefährdend auf dem Standstreifen parkt – für ihn offenbar kein Grund zur Sorge.

Die Polizei hingegen sieht das anders. Sie bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch das unzulässig abgestellte Fahrzeug gefährdet wurden oder in eine kritische Situation gerieten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 zu melden.