Auf der B29 bei Beutelsbach steht ein Lkw scheinbar mit Panne. Doch dann wird es seltsam – und die Polizei staunt nicht schlecht.
23.09.2025 - 09:09 Uhr
Bundesstraße 29, Ausfahrt Weinstadt-Beutelsbach, Freitag gegen 10 Uhr: Was zunächst wie ein klassischer Pannenfall aussieht, entpuppt sich als gefährlicher Verstoß gegen die Verkehrsregeln. Ein Lastwagen steht verlassen auf dem Standstreifen der Ausfahrt. Die Polizei wird gerufen, die kümmert sich um die Absicherung des Fahrzeugs. Doch die vermeintliche Panne stellt sich als dreister Einkaufsbummel heraus.