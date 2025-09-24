Ein Fahrzeug verliert am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 29 zwischen Urbach und Plüderhausen Ladung. Ein Skoda fährt darüber und wird beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Chris Lederer 24.09.2025 - 09:07 Uhr

Ein 69 Jahre alter Skoda-Fahrer war am Dienstag gegen 10.55 Uhr auf der B29 in Richtung Stuttgart unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, überrollte er am Baustellenende zwischen Urbach und Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) einen auf der Fahrbahn liegenden Naturstein, den kurz zuvor ein anderes Auto verloren hatte.