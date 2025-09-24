Ein Fahrzeug verliert am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 29 zwischen Urbach und Plüderhausen Ladung. Ein Skoda fährt darüber und wird beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Ein 69 Jahre alter Skoda-Fahrer war am Dienstag gegen 10.55 Uhr auf der B29 in Richtung Stuttgart unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, überrollte er am Baustellenende zwischen Urbach und Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) einen auf der Fahrbahn liegenden Naturstein, den kurz zuvor ein anderes Auto verloren hatte.

 

Durch den Aufprall wurde das linke Vorderrad des Skoda beschädigt. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

Von dem Fahrzeug, von dem der Stein auf die Straße fiel, fehlt bislang jede Spur. Das Polizeirevier Schorndorf bittet deshalb Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07181 / 2040 zu melden.