Auf der B295 bei Leonberg (Kreis Böblingen) kommt es am Dienstagmorgen zu einem heftigen Lkw-Unfall. Beide Fahrer werden verletzt, die Bergung gestaltet sich schwierig. Das ist bislang bekannt.

Bei einem schweren Auffahrunfall zwischen zwei Lkw auf der Bundesstraße 295 bei Leonberg (Kreis Böblingen) sind am Dienstagmorgen beide Fahrer leicht verletzt worden. Bei dem Unfall verkeilten sich beide Lastwagen heftig, einer der Laster hatte Milch geladen, die auf die Fahrbahn floss. Außerdem trat Diesel aus. Die Bergung wird sich Polizeiangaben zufolge wohl noch Stunden hinziehen. Demnach ist die B295 zwischen Leonberg-West und Renningen zurzeit gesperrt. (Stand: 12 Uhr)

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete, waren die beiden Lastwagen auf der B295 zwischen Leonberg und Renningen unterwegs, als der hintere gegen 9.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ins Heck des vorderen krachte. Dabei wurde der Fahrer des hinteren Lasters in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er verletzte sich glücklicherweise nur leicht, ebenso wie der Fahrer des vorderen Lkw. Beide Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz

Die Bundesstraße musste in diesem Bereich zunächst in beide Richtungen voll gesperrt werden, gegen 10.50 Uhr konnte die B295 in Richtung Leonberg wieder einspurig befahren werden. Die Fahrbahn der Gegenrichtung dürfte aufgrund der Bergungsarbeiten noch längere Zeit gesperrt bleiben. Außerdem muss sich die Straßenmeisterei um den ausgelaufenen Diesel-Kraftstoff kümmern, dazu wird wohl Erdreich abgetragen werden müssen. Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der gegen 11 Uhr auf der B295 landete.

Durch den Unfall kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen, die derzeit noch andauern. So wird der Verkehr bei Leonberg-West über Warmbronn abgeleitet. Der Stau erstreckt sich bis zur Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.