Ein 79 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Montagabend auf der B295 bei Renningen unterwegs, als er offenbar eine rote Ampel missachtet – mit schlimmen Folgen.

Matthias Kapaun 19.11.2024 - 06:51 Uhr

Ein 39 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Montagabend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B295 bei Renningen (Kreis Böblingen), an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren, schwer verletzt worden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 130.000 Euro.