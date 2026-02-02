Fünf Fahrzeuge, fünf Verletzte und eine stundenlange Vollsperrung: Auf der B31 führte eine Kettenreaktion zu Chaos. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.
02.02.2026 - 14:55 Uhr
Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 nahe Kirchzarten verletzt worden – einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, musste eine 40 Jahre alte Frau schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Vier weitere Menschen kamen ebenfalls in Krankenhäusern. An dem Unfall am Sonntag im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald waren insgesamt sieben Menschen und fünf Fahrzeuge beteiligt.