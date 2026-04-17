Auf der B313 bei Nürtingen sind am Donnerstagnachmittag drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt, die Bundesstraße musste voll gesperrt werden.

Ein 80 Jahre alter Mann hat am Donnerstag auf der B313 bei Nürtingen einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten verursacht. Kurz vor 17 Uhr wollte der Senior mit seinem VW auf der zweispurigen Bundesstraße in Richtung Stadtmitte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, da sich der Verkehr staute. Dabei stieß er mit einem Mercedes zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mercedes, der von einem 21-Jährigen gesteuert wurde, touchierte daraufhin die betonierte Mittelmarkierung und blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der VW prallte nach dem Gegensteuern des 80-Jährigen mit einem rechts wartenden Audi zusammen, dessen Fahrer 41 Jahre alt ist. Anschließend kam der VW quer zur Fahrbahn zum Stillstand.

Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 41-jährige Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Auch die 75-jährige Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B313 vollständig. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 50 000 Euro.