Auf der B313 bei Nürtingen sind am Donnerstagnachmittag drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt, die Bundesstraße musste voll gesperrt werden.
17.04.2026 - 14:12 Uhr
Ein 80 Jahre alter Mann hat am Donnerstag auf der B313 bei Nürtingen einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten verursacht. Kurz vor 17 Uhr wollte der Senior mit seinem VW auf der zweispurigen Bundesstraße in Richtung Stadtmitte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln, da sich der Verkehr staute. Dabei stieß er mit einem Mercedes zusammen, wie die Polizei mitteilte.