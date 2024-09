Eine Frau gerät mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr. Dort kollidiert sie mit einem Lastwagen und erleidet tödliche Verletzungen.

red/dpa/lsw 18.09.2024 - 12:15 Uhr

Eine Autofahrerin ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw im Schwarzwald gestorben. Die 51-Jährige geriet am Morgen auf der Bundesstraße 33 bei St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit ihrem Wagen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen einen entgegenkommenden Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Sie erlag ihren Verletzungen an der Unfallstelle.