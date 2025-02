Eine 20-Jährige ist mit ihrem Auto in Ulm aus Unachtsamkeit von einer Straße abgekommen und rund 20 Meter über eine Leitplanke geschlittert. Die Frau wurde leicht verletzt, wie die Polizei in Ulm mitteilte.

red/dpa/lsw 04.02.2025 - 14:46 Uhr

Eine 20-Jährige ist mit ihrem Auto in Baden-Württemberg aus Unachtsamkeit von einer Straße abgekommen und rund 20 Meter über eine Leitplanke geschlittert. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag in Ulm mitteilte. Demnach war sie am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der rechten Spur einer Bundesstraße B465 bei Biberach in Richtung Memminger Straße unterwegs.