Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich am 4. April an Bord eines Flugs von Jamaika nach New York ereignet: Eine Passagierin brachte ihr Kind noch während des Flugs zur Welt – kurz bevor die Maschine den Flughafen John F. Kennedy (JFK) erreichte.
07.04.2026 - 12:31 Uhr
Wie die Fluggesellschaft Caribbean Airlines mitteilte, befand sich Flug BW005 von Kingston bereits im Landeanflug, als bei der schwangeren Frau die Wehen einsetzten. Der Pilot informierte daraufhin die Flugsicherung über die Situation und bat um medizinische Unterstützung am Gate.