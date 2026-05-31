Babybeach Dagersheim Inhaberin sucht Nachfolge: „Wir wollen nicht zumachen“
Tamara Baur betreibt seit Oktober 2024 den Babybeach Dagersheim, ein Salzinhalatorium mit Indoorspielplatz und Café. Warum sie jetzt aufhören will.
Tamara Baur betreibt seit Oktober 2024 den Babybeach Dagersheim, ein Salzinhalatorium mit Indoorspielplatz und Café. Warum sie jetzt aufhören will.
„Es würde mir das Herz brechen, wenn ich den Beach schließen müsste“, sagt Tamara Baur und lässt den Blick durch das Café des Dagersheimer Babybeach schweifen. Im Oktober 2024 hat sich die 34-Jährige mit dem Salzgrotten-Franchise selbstständig gemacht und sich seitdem einen Kundenstamm aufgebaut. Jetzt möchte sie sich aus dem Geschäft zurückziehen.