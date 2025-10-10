Namensforscher Knud Bielefeld hat die Liste der am meisten verbreiteten Vornamen für Babys im letzten Jahr veröffentlicht. Welche Namen für Jungs und Mädchen sind in BW aktuell besonders beliebt?

David Hahn 10.10.2025 - 10:20 Uhr

Emma oder Lea, Noah oder Elias: Die Frage nach dem Namen für das eigene Kind kann bei Eltern für einiges an Kopfzerbrechen sorgen. Für manche dienen Listen beliebter Namen als Inspiration. Andere wollen mit einer kurzen Recherche vermeiden, dass das eigene Kind zum Beispiel eines Tages mit zahlreichen Namensvettern in der gleichen Klasse sitzt. Namensforscher Knud Bielefeld gibt anhand von Daten von Standesämtern und Geburtskliniken jährlich eine Liste mit den beliebtesten Vornamen für Babys heraus. Hier gibt es die Top-Listen für Mädchen und Jungs in Baden-Württemberg 2024 im Überblick.