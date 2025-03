Das Internationale Bachfest Stuttgart feiert Bachs Söhne in einem Konzert mit der Gaechinger Cantorey und Hans-Christoph Rademann.

Bach hatte 20 Kinder, zehn starben bereits im Kleinkindalter. Vier Söhne wurden Komponisten, zwei davon erfolgreiche: Carl Philipp Emanuel in Hamburg und Johann Christian in London. Sie hatten freilich Pech. Ihr Schaffen fiel ins Nirwana zwischen Barock und Klassik. Ihrem Werk nehmen sich mittlerweile zwar Alte-Musik-Ensembles an, im Durchschnittskonzert aber ist in der Regel nichts von ihnen zu hören. Schade, denn es gibt in ihrer Musik viel zu entdecken: Empfindsamkeit und Sturm und Drang, eine Stilvielfalt, die barocke und klassische Elemente in sich vereint.