Bachfest in Altdorf: Der beliebte Bachsprung fällt flach – Gefestet wird dafür drei Tage lang

„Wir müssen unser Bachfest dieses Jahr neu auflegen“, sagt Holger Hornisch, Vorsitzender des veranstaltenden TV Altdorf (TVA). Denn die 46. Auflage des größten Festes am Ort findet ausnahmsweise nicht in der Bachstraße am Oberlauf der Würm statt, sondern auf dem Festplatz vor der Peter-Creuzberger-Sporthalle im Furtweg. Grund ist die anstehende Sanierung der Ortsdurchfahrt und damit verbundene behördliche Auflagen. Des Weiteren ist die altbekannte Dachkonstruktion – alles aus Holz und im Eigenbau – in die Jahre gekommen und kann statisch nicht mehr bedenkenlos freigegeben werden. Diesen Umständen fällt zum Bedauern der Ausrichter auch der bekannte, traditionelle Bachsprung zum Opfer.