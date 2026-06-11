Bachfest in Altdorf: Der beliebte Bachsprung fällt flach – Gefestet wird dafür drei Tage lang

„Wir müssen unser Bachfest dieses Jahr neu auflegen“, sagt Holger Hornisch, Vorsitzender des veranstaltenden TV Altdorf (TVA). Denn die 46. Auflage des größten Festes am Ort findet ausnahmsweise nicht in der Bachstraße am Oberlauf der Würm statt, sondern auf dem Festplatz vor der Peter-Creuzberger-Sporthalle im Furtweg. Grund ist die anstehende Sanierung der Ortsdurchfahrt und damit verbundene behördliche Auflagen. Des Weiteren ist die altbekannte Dachkonstruktion – alles aus Holz und im Eigenbau – in die Jahre gekommen und kann statisch nicht mehr bedenkenlos freigegeben werden. Diesen Umständen fällt zum Bedauern der Ausrichter auch der bekannte, traditionelle Bachsprung zum Opfer.

Trotzdem hoffen Holger Hornisch und seine Mitstreiter auch in diesem Jahr ein attraktives Bachfest 2.0 mit tollem Programm für Jung und Alt und auf die Beine stellen zu können – mit viel Zulauf auch aus den Nachbargemeinden. Startet die Veranstaltung mit dem traditionellen Fassanstich, Festzelt, Barbetrieb, Aperolstand, Schaustellerbetrieb und der Live-Band Screw-Romance doch erstmals bereits am Freitagabend und erstreckt sich über drei Tage.

Hausgemachter Kartoffelsalat und Musik

Samstags bietet der TVA wieder das gewohnte Programm mit leckeren kulinarischen Festgenüssen wie panierten Schnitzeln vom regionalen Metzger, Salaten und dem traditionellen hausgemachten Kartoffelsalat vom Team um Anette Bressan. Bereits ab Freitag warten Steaks, Rote und Pommes auf die hungrigen Gäste. Zudem gibt es an den beiden Wochenendtagen Zwiebelkuchen aus dem Backhaus. Am Samstag ab 14 Uhr sorgt die Band Zeitreise für musikalische Unterhaltung und Top Act am Samstagabend ist die Band Groove-Six, bekannt vom Bachfest sowie Stuttgarter Frühlingsfest und Krautfest.

Jung und Alt feiern gemeinsam

Sonntags spielt erstmals zum Frühschoppen die Stadtkapelle Holzgerlingen auf und Mittags sorgt traditionell das Duo vom Kehlbachexpress für Stimmung. „Wir gehen als Verein voller Freude an unser neues Konzept und hoffen, dass das Fest weiterhin von der Einwohnerschaft und den auswärtigen Besuchern gut frequentiert wird. Denn nach wie vor gilt für das Altdorfer Bachfest: Hier feiert Jung mit Alt gemeinsam wie auf keinem anderen Fest“, unterstreicht TVA-Vorsitzender Holger Hornisch.