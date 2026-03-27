Bachfest Stuttgart: Auf der Party der Klangfarben

Was für ein Spektakel! Bachs sechs Triosonaten für Orgel gehören zum Interessantesten, was Bach für das Kircheninstrument komponiert hat, und da ihre drei Stimmen – zwei Oberstimmen und eine Basslinie – musikalische Konzentrate sind, hat man sie häufig für drei oder vier unterschiedliche Instrumente bearbeitet. Aber jetzt! Am Donnerstagabend zelebriert das Ensemble Concerto Copenhagen im Weißen Saal beim Stuttgarter Bachfest eine wahre Konzert-Orgie, ein historisches Kostümfest der Klänge, denn getragen wird diese Party von wechselnden Ensemblefarben.

Historisch gut erfunden Dass sich die vor wenigen Monaten erschienene CD-Aufnahme der hier als „New Brandenburg Concertos“ betitelten Aufführung augenzwinkernd mit dem Untertitel „Eine historisch informierte Erfindung“ schmückt, trifft gleich auf mehrfache Weise den Kern der Bearbeitung, die der Oboist Antoine Torunczyk vorgenommen hat. Basis ist das Wissen um Bachs eigene Bearbeitungspraxis, um die Art, wie er in seinen Brandenburgischen Konzerten mit ungewöhnlichsten Kombinationen von Klangfarben experimentierte. Und um die Möglichkeiten barocker Instrumente.

So bereichert hier die mit Resonanzsaiten ausgestatteten Viola d’amore, die große Viola pomposa (oder Viola da spalla, Fagottgeige genannt) den konzertierenden Dialog, außerdem zwei Hörner, Oboe, Oboe da caccia, Fagott, zwei Violinen, Cello, Violone sowie Travers- und Blockflöte. Hinzu kommt ein Cembalo, von dem aus der Ensembleleiter Lars Ulrik Mortensen Impulse gibt.

Gespräche zu zweit und zu viert

Es sei denn, das tut ein anderer, denn zu erleben ist eine Kommunikation, die von allen Mustern, Klischees und Hierarchien befreit ist. Die Freiheit dahinter kann man hören und spüren, sie zeigt sich in quirliger Vitalität ebenso wie in höchster Spannung, und sie entschädigt locker für die Momente, in denen das Vorbild, also die (obendrein deutlich früher entstandenen) originalen Brandenburgischen Konzerte, einem dann doch genialer und facettenreicher erscheinen mag als diese Bearbeitung.

Wobei Torunczyks Arrangement mit wunderbaren Momenten bezaubert. Das gilt ganz besonders für die zahlreichen kammermusikalischen Passagen: Sie sind die Essenz dieses Abends und der Quell seiner Lebendigkeit. Da finden Travers- und Blockflöte ebenso zu feinen Dialogen wie Fagott und Fagottgeige; Hörner verdeutlichen den festlichen Charakter der ersten Sonate, Streicher garnieren Bläserlinien mit delikat Gezupftem, und von der rechten zur linken Seite des Ensembles entspinnen sich reizvolle instrumentale Gespräche zu zweit oder zu viert.

Am Ende gibt’s Applaus im Stehen. Der gilt, natürlich, dem hochvirtuos aufspielenden Ensemble. Er gilt aber auch Bach selbst. Denn der hat hier wieder einmal bewiesen, dass er nicht nur ein Komponist ist, sondern ein Kosmos der Möglichkeiten.

Finale Das Bachfest Stuttgart endet an diesem Samstag mit dem Abschlusskonzert im Beethovensaal der Liederhalle: Hans-Christoph Rademann dirigiert die Gaechinger Cantorey und namhafte Solisten bei Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe. Das Konzert ist Helmuth Rilling gewidmet, dem kürzlich verstorbenen Gründungsdirektor der Internationalen Bachakademie. Beginn: 19 Uhr; eventuell Restkarten.