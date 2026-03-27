Bachfest Stuttgart Auf der Party der Klangfarben
Beim Bachfest Stuttgart macht das Concerto Copenhagen aus den Orgel-Triosonaten des Meisters spannende Ensemblemusik.
Beim Bachfest Stuttgart macht das Concerto Copenhagen aus den Orgel-Triosonaten des Meisters spannende Ensemblemusik.
Was für ein Spektakel! Bachs sechs Triosonaten für Orgel gehören zum Interessantesten, was Bach für das Kircheninstrument komponiert hat, und da ihre drei Stimmen – zwei Oberstimmen und eine Basslinie – musikalische Konzentrate sind, hat man sie häufig für drei oder vier unterschiedliche Instrumente bearbeitet. Aber jetzt! Am Donnerstagabend zelebriert das Ensemble Concerto Copenhagen im Weißen Saal beim Stuttgarter Bachfest eine wahre Konzert-Orgie, ein historisches Kostümfest der Klänge, denn getragen wird diese Party von wechselnden Ensemblefarben.