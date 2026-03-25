Sind Knabenchöre eigentlich noch zeitgemäß? Der Windsbacher Knabenchor aus Mittelfranken zeigte jetzt beim Stuttgarter Bachfest in der Stadtkirche Bad Cannstatt, was eine solche Formation künstlerisch leisten kann und was sie in ihrer spirituellen Ausdruckskraft gerade für unsere Gegenwart so interessant macht. Das lag nicht nur an der exzellenten Qualität des Chors, sondern auch an der zukunftsweisenden Programmatik: ein vorbildlich durchdachtes Konzeptkonzert, in dem man einerseits dem 350. Todestag des großen geistlichen Barockdichters Paul Gerhardt gedachte, andererseits thematisch einmal durchs Kirchenjahr und die Jahreszeiten ging, außerdem musikalisch eine Brücke schlug vom Barock ins Heute – mit alten und neuen Vertonungen von Lyrik Gerhardts und seiner Zeitgenossen, mit modernen Arrangements.

Fetzige Zwischenspiele von Spark An die Seite geholt hatte sich Ludwig Böhme, der den Chor seit 2022 leitet, das Quintett Spark, das Klassik mit Pop et cetera verbindet – was die jungen Sänger, ohnehin mit Hingebung und Freude bei der Sache, noch mehr befeuert haben mag. Spark kontrastierte die Chornummern durch instrumentale, rhythmisch fetzige Zwischenspiele – mal mit Eigenem, mal mit Barockem. Begleiteten sie den Chor, sorgten ihre Arrangements für Klavier, Geige, Cello und zwei Blockflöten für frische Luft zwischen den Notenlinien.

Star des Abends waren aber natürlich die Windsbacher: perfekt aufeinander eingestimmt in irisierendem Schönklang, fein ausgeloteter Dynamik, warmer, komplexer Vielstimmigkeit. Vorbildlich die Artikulation und musikalische Verdeutlichung der Texte: etwa im modern gesetzten Kirchenlied „Es geht ein dunkle Wolk herein“, in dem der Chor farblich fein changierte zwischen Düsternis und Sonnenlicht.

Die quirlige, farbige Polyfonie zog ohnehin durchgehend in den Hörsog. Etwa in „Geh aus mein Herz“ auf Gerhardts berühmtestes Gedicht, präsentiert in einer Bearbeitung des Chorleiters, der darin die Melodien von August Harder und Max Bruch kombinierte. Und wenn dann noch die jungen Soprane Karl Richter, Felix Losch oder Emil Pfeiffer ihre Soli sangen, dann wurde man endgültig in eine andere, friedliche Welt gebeamt, in irreale Sphären.

Der Abend mündete in die Uraufführung „Von Freude getragen“, in dem David Reichelt verschiedene Texte von Gerhardt vertont hat – poppig, harmonisch schön, durchzogen von martialischen Steigerungen, Bodypercussion und Stampfen. Spätestens jetzt zeigte sich die zeitlose Wirkkraft der Lyrik Gerhardts, schloss sich der Bogen vom Dreißigjährigen Krieg ins Heute: die Zeit der neuen Kriege und unserer Angst davor.