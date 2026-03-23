Bachfest Stuttgart Kleines, ganz groß
Bachfest Stuttgart
Hans-Christoph Rademann und das junge JSB-Ensemble begeistern mit Bachs „lutherischen Messen“.
Bachfest Stuttgart
Hans-Christoph Rademann und das junge JSB-Ensemble begeistern mit Bachs „lutherischen Messen“.
Johann Sebastian Bach und die kirchliche Liturgie: Bei diesen Stichworten denkt man sofort an die große Messe in H-Moll, eines der größten Meisterwerke Bachs und der Musikgeschichte insgesamt. Vergessen werden dabei die Kurzmessen, in deren zeitlichem Umfeld auch die ersten beiden Sätze der H-Moll-Messe entstanden. Vier sogenannte „lutherische Messen“, die sich auf Vertonungen des Kyrie- und des Gloria-Satzes beschränken, hat Bach in den 1730er Jahren geschaffen. Aufgeführt werden diese Werke nur selten. Zu Unrecht!